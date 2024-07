Parigi 2024 il Messico stanzia un montepremi di 1 5 milioni per i medagliati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) Quanto vale una medaglia alle Olimpiadi? Ana Gabriela Guevara, direttrice della Commissione nazionale di cultura fisica e sport, il premio per gli atleti messicani che saliranno sul podio a. Circa 30di pesos secondo la moneta in circolo e, indipendentemente dalla disciplina, ci saranno 3(circa 50 mila euro) per le medaglie d’oro, 2(30 mila euro) per ogni argento, e 1 milione (15mila euro) per il bronzo. Saranno 107 gli atleti che rappresenteranno il, ilundi 1.5per iSportFace. .