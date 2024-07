Martina Criscio Olimpiadi Parigi 2024 scherma | scheda e giorni di gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024)è alla sua seconda partecipazione olimpica. Asi presenta probabilmente come la miglior carta azzurra nella prova individuale, dopo la pugliese ha ottenuto anche dei buoni risultati in Coppa del Mondo. Pedina fondamentale poi anche del quartetto che prova a sognare una medaglia. Un cammino davvero complicato per la squadra azzurra, che avrà fin da subito nei quarti una sfida molto difficile. Nome:Cognome:Luogo e data di nascita: Foggia, 24 Gennaio 1994 Sport e disciplina:(sciabola femminile) Quando gareggia: lunedì 29 luglio (individuale), sabato 3 Agosto (prova a squadre) .