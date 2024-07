Maxi rissa scongiurata Cinquanta ragazzi controllati dalla Mobile in stazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 11 luglio 2024) Erano pronti allo scontro, ma l’intervento degli agenti della Squadradi Varese e delle Volanti l’hanno evitato. Grazie all’azione dei servizi di alto impatto disposti dal Questore di Varese per contrastare i fenomeni di devianza giovanile, i poliziotti nella serata di martedì hanno intercettato due gruppi di, composti per lo più da minorenni, i quali si erano dati appuntamento anche attraverso i social per una resa dei conti, presumibilmente determinata da circostanze futili. I gruppi, composti dadi Induno Olona ed Arcisate, avevano scelto laferroviaria di Arcisate come luogo dello scontro. Nel corso dell’operazione sono statie identificati 53 persone di varia età e sequestrati due coltelli che due giovani minorenni, nascondevano all’interno di alcuni marsupi.