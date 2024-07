Il gol di Kane ristabilisce la parità nella semifinale di Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 11 luglio 2024)-07-10 21:39:59 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Harryha segnato un rigore al 18º minuto mentre l’Inghilterra rispondeva al gol spettacolare di Xavi Simons, che ha portato in vantaggio l’Olanda nelle semifinali di UEFA. Il capitanoha segnato un preciso rigore su tuffo del portiere del Brighton & Hove Albion Bart Verbruggen, mentre i Three Lions hanno ristabilito la11 minuti dopo essere andati in svantaggio. Se hai voglia di scommettere sullao sulla finale di, non dimenticare di visitare la pagina delle offerte di scommesse gratuite di Betano per richiedere scommesse gratuite da £30 In un inizio di partita senza fiato, Denzel Dumfries ha anche respinto sulla linea di porta un tiro di Phil Foden, che aveva colpito un palo con un tiro da fuori area di rigore dopo che Dumfries aveva colpito di testa un legno all’altra estremità.