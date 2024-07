Colpaccio di Nordio | cancellato l' abuso d' ufficio cosa cambia sulle intercettazioni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 luglio 2024) Il ddlè legge: il provvedimento, approvato dalla Camera con 199 voti a favore e 102 contrari, prevede l'abolizione dell'die rivede in parte la disciplina. In particolare, impedisce la trascrizione di quelle non rilevanti e vieta ai giornalisti di pubblicare quelle non contenute negli atti dei giudici. A votare insieme alla maggioranza sono state Italia Viva e Azione. "Noi dall'opposizione apprezziamo il lavoro del governo su questo disegno di legge e il lavoro svolto dal ministro- ha spiegato Enrico Costa di Azione -. E' un primo passo, sono passi limitati con tante deroghe che speriamo siano sfrondati". I voti contrari, invece, sono stati quelli di Alleanza verdi sinistra, Movimento 5 Stelle e Pd.