Larissa Iapichino vince in Diamond League! Spettacolare sigillo a Parigi Mihambo e Spanovic attardate

(Di domenica 7 luglio 2024)ha vinto l’ottava tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Successo di enorme prestigio per la toscana, capace di imporsi nella gara di salto in lungo andata in scena allo Stadio Charlety dicon la misura di 6.82 metri (vento nullo). L’acuto è giunto al terzo tentativo, dopo un’apertura da 6.57 e un nullo, mentre a seguire sono arrivati una rinuncia, un 6.52 e un 6.54. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha piazzato una bella stoccata nella capitale francese, dove tra meno di un mese andranno in scena le Olimpiadi (anche se si gareggerà allo Stade de France): l’azzurra ha tutte le credenziali per ambire a un risultato di rango ai Giochi, battagliando alla pari con le migliori interpreti della disciplina a livello mondiale.