F1 GP Gran Bretagna 2024 Norris | Sia io che il team abbiamo sbagliato

(Di domenica 7 luglio 2024) “Mi congratulo innanzitutto con Hamilton, lui e la Mercedes hanno fatto un lavoro migliore del nostro. Una gara divertente e piacevole, ma con condizioni così complicate sei sempre sul filo del rasoio”. Lo ha detto il pilota della McLaren, Lando, dopo il deludente terzo posto nelPremio didi F1: “Sotto alcuni aspettideluso, sbagliando qualche scelta come, sono comunque soddisfatto del podio. Do la colpa anche a me stesso perché ho fatto qualche errore. Nonostante tutto ci sono tanti aspetti positivi, però se c’è un posto dove avrei voluto che fosse tutto perfetto era proprio Silverstone, e così non è stato”. F1 GP: “Sia io che il” SportFace. .