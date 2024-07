Francesca Fagnani verso l’addio alla Rai | dove la vedremo a partire dal 2025

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 6 luglio 2024) Non ci sono dubbi cheabbia avuto una crescita esponenziale in questi ultimi anni. La conduttrice deve la sua ascesa a Belve, talk show incentrato sulle interviste che offrono sempre qualche dichiarazione inedita e di scalpore. Il suo modo di fare e la sua proprietà di linguaggio l’hanno fatto arrivare persino a Sanremo, ma a quanto pare lo spazio in Rai sarebbe ancora molto ridotto. Per tale ragione, Discovery avrebbe avviato una trattativa con lei per strapparla a Viale Mazzini.: futuro lontano dRai Da due anni a questa parte la Rai sta rivoluzionando il suo palinsesto. Sono arrivati tanti nuovi volti e mandati a casa altrettanti, il che hanno cambiato format e modalità di trasmissione. In questo stravolgimento costante ci entrerebbe ora anche, conduttrice di Belve.