Droga al mercato due persone arrestate

(Di sabato 6 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato due soggetti, uno di 49 anni ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, detenzione illegale di arma e ricettazione, ed un 33enne ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ognuno dei due con condotte differenti e non in concorso tra loro. Durante lo svolgimento di servizi volti all’individuazione ed al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, dopo un’attenta attività info-investigativa, i Falchi della Squadra Mobile hanno raccolto elementi utili a ritenere che, all’interno di unortofrutticolo cittadino, fosse stata avviata una fiorente attività di spaccio.