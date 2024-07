Sunak chiede scusa al paese per la sconfitta | Mi assumo la responsabilità E lascia da leader dei Tory

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il premier britannico uscente Rishiha riconosciuto la disfatta elettorale alle elezioni del Regno Unito, stravinte dai laburisti di Keir Starmer. E oltre alle scontate dimissioni dal governo, ha anche annunciato il passo indietro comedel Partito conservatore. Lo ha fatto tenendo un breve discorsondo Downing Street, la residenza ufficiale del primo ministro nel centro di Londra, dove a breve è previsto l'ingresso di Starmer, che oggi stesso formerà il nuovo governo. "Vedrò a breve Sua Maestà per offrirgli le mie dimissioni come Premier del. Vorrei dire come prima cosa e soprattutto che mi dispiace. Ho dato tutto a questo lavoro ma avete inviato un segnale chiaro che il governo in Gran Bretagna deve cambiare e il vostro è l'unico parere che conta.