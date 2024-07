Guendalina Tavassi nozze a sorpresa con Federico Perna | tutti i dettagli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 5 luglio 2024)peralle Maldive, che ha detto “sì” a. Un matrimonio inatteso, che sancisce l’unione solida dicon: dopo aver detto addio all’ex Umberto D’Aponte, ha ritrovato l’amore e la serenità con. A darne notizia lei stessa nelle stories su Instagram: “Ho detto sì”, con scatti suggestivi dellealle Maldive. In realtà, ne era all’oscuro la stessa: è stato il manager a organizzare tutto nei minimisposaalle Maldive a“Sembrava uno scherzo, e invece no”, ha raccontatosul matrimonio aconalle Maldive. “Da giornispariva a Roma e mi ero anche un po’ arrabbiata mi ha fatto fare anche il vestito da sposa, non me lo ha dato prima perché altrimenti ovviamente lo sgamavo”.