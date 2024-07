Elezioni il Regno Unito svolta a sinistra | valanga Labour Tory al minimo storico la sorpresa è Nigel Farage

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 5 luglio 2024) Tutto come previsto nelledel, dopo 14 anni finisce l'era dei conservatori al potere, nettissima la vittoria dei laburisti guidati da Keir Starmer. Non ci sono dubbi sulla maggioranza assoluta dei seggi da parte del partito di, addirittura quasi il triplo rispetto ai: secondo le prime proiezioni sarebbero 405 per ie 156 per i conservatori, che vanno verso il peggior risultato della loro storia. Bene anche l'estrema destra di, si verso i 13 seggi per il padre della Brexit, il terzo partito però è quello liberale, stimato a circa 56 seggi.può esultare anche per il suo risultato personale. Il leader di Reform UK è stato finalmente eletto deputato, dopo sette fallimentari tentativi.