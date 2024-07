L’intelligenza artificiale va a tavola | ecco l’App innovativa che pianificherà le diete

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Pisa, 4 luglio 2024 – Sfruttareper gestire le. È l’idea di Threpsy, impresa portata avanti da quattro studenti della Sant’Anna di Pisa e dell’Università di Trento, che si è aggiudicata l’edizione 2024 del Demo Day Start Up Lab, contest tra le migliori idee di start up universitarie. Alberto Giovannetti, co-fondatore di Threpsy spiega l’obiettivo del progetto. I componenti del team: Alberto Giovannetti, Elisabetta Florio, Stefano Tonini, Aadhithya Sankaranarayanan Quale sarebbe? "Un’applicazione per supportare i nutrizionisti senza sostituirli, lavorando in maniera autonoma per creare piani alimentari personalizzati e adattabili in tempo reale". Ma come funziona? "Sulla base della dieta proposta dal nutrizionista la nostra app diventa un “medico portatile“, consigliando quali alimenti mangiare, cosa fare in caso di eccesso calorico o se non è possibile seguire le indicazioni del dietologo.