Dostoevskij Ozpetek ed Edoardo Leo che rilegge Shakespeare | i film 2024 25 di Vision Distribution

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ma anche Giampaolo Morelli con Maria Chiara Giannetta, James Franco in Hey Joe e Angelo Duro: l'offerta cinematografica diper la stagione/2025 Il listinoper il/2025 si apre con una parola emblematica: evolution. L'evoluzione, che sposta il baricentro, da cinema a serialità e viceversa, puntando sui grandi autori, sulle atmosfere, sui generi che si mescolano. Un listino oggettivamente forte, nonché ambizioso. Compatto, nonché sconfinato nei toni e nelle accezioni. Come da tradizione, l'offerta viene presentata alle Ciné - Giornate di Cinema di Riccione, che offrono uno sguardo sui titoli in uscita. E se di evoluzione parliamo, non possiamo che non partire dalla straordinaria opera dei Fratelli D'Innocenzo,, presentata a Berlino e in uscita l'11 luglio.