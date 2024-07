Afraid | il trailer del nuovo horror a tema AI della Blumhouse

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di giovedì 4 luglio 2024) La narrativa del momento AI continua ad essere terreno fertile perProductions, ed ilfilmne è la prova. Sulla falsa riga di M3GAN, ma anche di altri titoli usciti nell’ultimo periodo, il super produttore di filmJason Blum si appresta a portare al cinema unfilm che mette al centro dell’attenzione le preoccupazioni legate all’espansione delle tecnologie AI. In, infatti, un dispositivo innovativo domestico diventa in breve tempo un vero e proprio incubo per la famiglia che lo ha acquistato. Questa di seguito è la trama ufficiale: AIA rappresenta un’evoluzione delle case intelligenti, grazie ai sensori e alle telecamere installate nella casafamiglia di Curtis. All’inizio, AIA sembra una benedizione, imparando i comportamentifamiglia e anticipando le loro esigenze.