Peter Chelsom | Così faccio correre la fantasia delle star

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 3 luglio 2024) A Forte dei Marmi, fino al 14 luglio, la mostra Dream Role celebra il genio creativo del regista e fotografo inglese, famoso per film come Shall We Dance? o Serendipity. Un cinquantina di scatti dedicati ad attrici e attori celebri che negli anni hanno posato per lui. Con un fil rouge: davanti all’obiettivo interpretano il ruolo che hanno sempre sognato. La fotografia come la scena di un film, una sottile alchimia tra senso dello humor, visioni oniriche e frammenti di vita reale. È questo l’approccio di, regista da 35 anni (tra i suoi bestseller Shall we dance?, Il commediante e Serendipity) e fotografo da sempre. «A tredici anni mio padre mi ha regalato una fantastica Kodak Retinette 1B. Improvvisamente, tutto è diventato fotografia.