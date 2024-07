Napoli vicino a chiudere 4 colpi Manna scatenato sul mercato

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il DSa regalare 4 acquisti a Conte. Ilin vista del ritiro vuole portare la squadra quasi al completo. I dettagli. CalcioIlsi prepara al ritiro di Dimaro con unin fermento. Secondo Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, il nuovo DS Giovanniè vicinissimo aben quattro acquisti per rinforzare la rosa di Antonio Conte. De Maggio rivela: “Un colpo è già chiuso, si tratta di Rafa Marin per il quale è tutto fatto col Real Madrid. Poi, è vicinissimo l’accordo con Spinazzola con un contratto biennale, proprio ieri c’è stato l’incontro con il suo agente Lippi“. Due rinforzi importanti per la difesa e la fascia azzurra. Buongiorno-: trattativa avanzata, incontro-Riso Il terzo colpo in arrivo potrebbe essere Buongiorno.