Benetton propone contratti di solidarietà al 40% per 375 dipendenti No dei sindacati | Serve piano industriale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il gruppoha propostodiper 375 i lavoratori: tranne alcuni comparti, la quota dell’ammortizzatore sociale sarebbe fino al 40% dello stipendio, a partire da 23 agosto per un periodo di 6 mesi prorogabile. Netto il no dei. Le organizzazioni dei lavoratori giudicano eccessiva l’applicazione dellaal 40% e puntano a ridurre la platea deiinteressati. Il prossimo tavolo è fissato per il 15 luglio e dal giorno successivo partiranno le assemblee con i lavoratori. A riferirlo sono le stesse sigle tessili confederali – Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec – illustrando l’esito dell’incontro con la direzione aziendale svoltosi martedì 2 luglio. Inon ci stanno: “un– Le organizzazioni dei lavoratori hanno rifiutato l’intesa su un “accordo così penalizzante”.