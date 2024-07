Addio Robert Towne | lo sceneggiatore da Oscar di Chinatown ribelle e geniale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Los Angeles, 3 luglio 2024 – Il suo capolavoro, “”, aveva appena festeggiato cinquant’anni. Loe regista, vincitore dell'per la sua sceneggiatura originale del capolavoro del ‘74 diretto da Polanski e interpretato da Jack Nicholson, uno dei maggiori maestri dell'arte della sceneggiatura, è morto. Aveva 89 anni.è morto lunedì nella sua casa di Los Angeles, ha dichiarato la sua agente Carrie McClure in una nota riportata da “Variety”. Nel corso di una lunga carriera iniziata negli anni '60, dopo aver iniziato a lavorare come attore eper il regista di B-movies Roger Corman,divenne uno degli sceneggiatori più richiesti nella storia del cinema, chiamato più volte a risolvere problemi strutturali e a creare grandi dialoghi e colpi di scena anche per film firmati da altri.