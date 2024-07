Riforma Pensioni 2024 sindacato contro Salvini | la promessa di Quota 41 svanisce

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di martedì 2 luglio 2024) In un recente comunicato stampa pubblicato sul proprio sito, ilF.L.P. (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche) della sezione Provinciale del settore Scuola di Foggia ha duramente criticato il Ministro Matteoriguardo alla mancata realizzazione dellaelettorale su41, evidenziando al contempo i nuovi sviluppi nelladel sistemastico italiano. Ultime novità-2025: FLPsu41 Ilha accusatodi aver “strombazzato in tutti i luoghi, in tutti i laghi e in tutto il mondo” la possibilità di implementare41, che avrebbe permesso ai lavoratori di andare in pensione dopo 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica.