In modo o maniera nel concetto artistico di Giorgio Vasari e mio

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di martedì 2 luglio 2024) Il periodo Fiorentino, alla scuola di Andrea del Sarto, fu la molla della crisi religiosa chedovette affrontare. Erano gli albori di una nuova forma di rappresentazione artistica di pittori, in cui i temi principali si basavano sui dubbi, sulla repressione della Chiesa, sule problematiche del periodo e della stessa società. La scoperta delle nuove Indie metteva in dubbio caposaldi religiosi e la centralità della Chiesa come potere temporale.considerava questi artisti di rifarsi in una certa “” alla pittura di Raffaello e Michelangelo, abbandonavano la prospettiva e la staticità delle forme figurative, si avevano le pose quasi artificiose, al limite della sospensione per di più allungate. Personalmente e anche per ilil piu capriccioso e geniale un po’ pazzoide, ma da amare nelle sue rappresentazioni, fu Tintoretto.