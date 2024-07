Il San Raffaele di Roma apre le porte alla nuovissima palestra tecnologica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 1 luglio 2024) Nuove tecnologie digitali bioniche e biorobotiche, ma anche paradigmi innovativi di cura in grado di sfruttare le tecnologie dprevenzione fino all'assistenza domiciliare. Si estende per circa mille metri quadrati la nuova, ed unica nel suo genere in Italia,dell'IRCCS Sandi. Robot, visori e realtà aumentata, ma anche assistenti virtuali ed esoscheletri per la riabilitazione che consentono di realizzare protocolli personalizzati e di misurare in modo oggettivo le risposte, migliorando il risultato di ogni singolo percorso. La riabilitazione robotica e con tecnologie avanzate è utile a persone con difficoltà e deficit nei movimenti delle braccia e delle mani, problemi del cammino e disturbi dell'equilibrio.