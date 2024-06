Le pillole di Polly | recensione di L’uomo dei cerchi azzurri di Fred Vargas

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 30 giugno 2024) “Ma come gli sarà venuto in mente di fare il poliziotto”? – si domanda l’ispettore Adrien Danglard osservando con aria scettica il commissario Jean-Baptiste Adamsberg che, incurante di quanto lo circonda, utilizza sapientemente ago e filo per aggiustarsi l’orlo dei pantaloni. Eppure, quelè appena diventato responsabile del commissariato del V arrondissement di Parigi; quindi, che lo voglia o no, a tutti gli effetti è il suo nuovo capo. Per di più, questo Adamsberg a Parigi è considerato da tutti come un eccellente investigatore, visto che in passato ha risolto brillantemente molti casi complicati. Sarà, ma Danglard guardandolo non riesce a non scuotere la testa con disapprovazione. Sì, perché queldagli abiti lisi e spiegazzati, che sogna un capo di abbigliamento “universale” per non essere costretto ad andare in un negozio a scegliersi un vestito, in cuor suo non lo convince.