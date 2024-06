Lorenzo Simonelli combatte con un muro di vento contrario abbatte l’ultimo ostacolo e sforna un bel tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024)si trova costretto are con 1,3 m/s di: una vera e propria barriera fisica ha frenato il Campione d’Europa nella finale dei 110 ostacoli agli Assoluti, ma il giovane fuoriclasse laziale ha timbrato comunque il cartellino con una prestazione cronometrica rimarchevole considerando la situazione meteo a La Spezia. Il 22enne si è espresso in 13.18, pizzicando la settima e l’ottava barriera prima dire violentementee piombare sul traguardo. L’allievo di Giorgio Frinolli aveva conquistato la medaglia d’oro continentale con un superbo 13.05, ma in quell’occasione la brezza era alle spalle e il gesto tecnico fu più pulito. L’azzurro ha dimostrato nuovamente di avere tutte le carte in regola per poter ambire a un ruolo da protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove il favorito assoluto sarà lo statunitense Grant Holloway (12.