Meloni paga la sua ambiguità Un errore essersi autoesclusa in Europa Parla il senatore del M5S Licheri

(Di venerdì 28 giugno 2024) Giorgiainavrebbe potuto votare sì, no o astenersi. Ettoredel M5S, con la decisione che ha preso, a suo giudizio, ha condannato l’Italia all’isolamento e all’ininfluenza? “Mi creda, anche il più pessimista degli analisti non sarebbe riuscito a prevedere un esito per l’Italia così disastroso del “building Europe”. E aggiungo anche che, stando così le cose, non è azzardato riflettere se non sia il caso che tutte le forze politiche italiane, di destra e di sinistra, attivino i loro contatti internazionali per provare a sollevare il nostro Paese da questa condizione di isolamento in cui siamo caduti. Le responsabilità politiche le vedremo dopo, ma lasi èda tutti i tavoli europei, è l’unica leader europea a non aver votato a favore di nessuna delle tre nomine, ciò significa che è stata estromessa da tutte e tre le catene decisionali.