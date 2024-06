Ci mancava solo il bonus contro l’aborto… L’ultima provocazione delle destre

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 28 giugno 2024) Mille euro per non abortire. Al mese. Fino al compimento del quinto anno di età del bambino. Lo chiama “reddito di maternità”, il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, che ha depositato il testo della proposta di legge a Palazzo Madama. L’obiettivo è evitare che le donne ricorrano all’aborto per ragioni economiche e la proposta, visionata da LaPresse, propone un beneficio economico su base mensile che può essere richiesto da donne cittadine italiane che si rivolgono a un consultorio o a una struttura socio-sanitaria o a un medico di fiducia. Ilconsisterebbe in mille euro per dodici mensilità l’anno che potrebbe andare alle donne italiane che hanno un Isee non superiore ai 15mila euro. Gasparri prevede anche una maggiorazione di 50 euro mensili per ogni figlio successivo al secondo (sempre per cinque anni) e una di 100 euro mensili per i figli con disabilità, in questo caso fino al 18esimo anno di età.