Terracina ottenuti dal Mic i finanziamenti per il restauro del monumento ai Caduti

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno 2024 – Il progetto per ildelaidi Piazza Garibaldi diè stato ammesso al contributo del Ministero della Cultura. Per i lavori che consentiranno di riportare al suo splendore l’opera di Duilio Cambellotti arriverà infatti un importo superiore agli 82 mila euro, pari all’80% del costo complessivo. Un grande risultato ottenuto dall’Amministrazione grazie agli Uffici Cultura, dopo la decisione deliberata dalla Giunta Comunale per accedere ai contributi stanziati dal MiC per progetti e iniziative relativi al patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale. Un intervento importante e necessario per ilcommissionato nel 1920 a Duilio Cambellotti, che è risultato essere uno dei primi in Italia.