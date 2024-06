Sono quella str**** della Meloni il mega comizio di Giorgia inizia così

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 1 giugno 2024) “Presidente De Luca,stronza.” È con questa provocazione che la premierha dato il via all’infuocata chiusuracampagna elettorale di Fratelli d’Italia in Piazza del Popolo. L’audio di quel saluto polemico, scambiato a Caivano con il governatore campano Vincenzo De Luca, ha subito riscaldato la platea di simpatizzanti accorsi per l’evento. Fratelli d’Italia ha orchestrato tutto con precisione: dalla sceltamusica all’organizzazione dello staff. Tra i brani che hanno accompagnato la kermesse, spiccava “Il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano, un classico spesso utilizzato nelle manifestazioni del partito. La manifestazione ha visto una serie di figure di spicco del partito alternarsi sul palco.