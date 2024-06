Esordienti Gold secondi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Se non è difficile, non c’è gusto. Lo dice anche Lebron James, che quando gli chiedono quale sia la cosa più bella dello sport Nba, risponde con due parole: "Gara sette", per indicare le serie playoff al meglio delle quattro vittorie che si decidono all’ultima sfida. Possono dirlo, ovviamente a modo loro, anche gli aspiranti campioni nati nel 2012 della Cesena Basket 2005 allenati da coach Gabriele Guidi, che hanno appena collezionato uno storico secondo posto nel campionato regionale, arrivando alle spalle solo dei pari età della Virtus Bologna. Quale è stata l’arma segreta dei baby romagnoli, che stanno crescendo nel vivaio di una società la cui prima squadra milita in Divisione Regionale 1, per arrivare a giocarsela coi campioncini del club felsineo che invece lotta per diventare campione d’Italia? Il cuore.