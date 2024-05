Il Napoli e non solo | parla Gaetano Fontana

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

, ex calciatore anche die Fiorentina e nell'ultima stagione allenatore del Latina, è intervenuto a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione '1 Football Club'. Questa sera, la Fiorentina si gioca anche una prova di maturità. Ci sono chance per vincere la coppa? "Penso di sì. La squadra, nonostante non sia percepita così come la percepisco io dai fiorentini, è circondata da una sana insoddisfazione. La piazza vorrebbe qualcosa in più". Io, invece, vado controcorrente e dico che non è mai semplice confermarsi ed arrivare per due anni di fila in finale di Conference, seppure non sia considerata una competizione di prestigio. Arricchirebbe il palmares del club e consentirebbe di riscattare la sconfitta dello scorso anno".