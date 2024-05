Palermo | morte Onorato - moglie eurodeputata Donato e figlia ascoltate fino a tardi alla Mobile

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 26 maggio 2024), 26 mag. (Adnkronos) – Sono statea tarda seraSquadradil’Francescae laventenne, Carolina, le due donne che hanno trovato il corpo senza vita di Angelo, marito della politica, in una bretella di viale Regione Siciliana a. L’imprenditore 55enne era atteso ieri per pranzo ma intorno alle 14.30, non avendo sue notizie né messaggi, hanno provato a rintracciarlo con il localizzatore dello smartphone trovando il corpo dell’uomo nella sua auto, una Range Rover scura, con la cintura ancoracciata e una fascetta stretta al collo. Per il medico legale lasarebbe dovuta a soffocamento, ma non si sa al momento se è stato un omicidio o un suicidio. Il Procuratore aggiunto Ennio Petrigni, che coordina l’inchiesta, sta indagano e le ipotesi sono diverse. Gli investigatori hanno chiesto a FrancescaCarolina quali sono stati gli ultimi movimenti della vittima, ma anche se c’erano stati problemi di recente.