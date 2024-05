Costantino Vitagliano e Alessandra Pierelli - la storia d’amore nata a Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 25 maggio 2024)hanno fatto emozionare i fan del programmapuntata dopo puntata fino a quando l’ex tronista sceglieva la corteggiatrice. Oggi il volto tv sarà ospite di Verissimo, talk condotto da Silvia Toffanin, in onda a partire dalle 16:30 su Canale 5. Nel 2003arriva adcome corteggiatore della tronista Lucia Pavan: alla puntata finale il colpo di scena, dopo il bacio il no del modello che dava il via al suo percorso sul trono. Per il milanese sono tante le ragazze ad arrivare nel dating show per conoscerlo : restano in due per la scelta, Veronica Ranieri ed. Quest’ultima avrà la meglio ed inizierà unache ha fatto sognare il pubblico nei primi anni Duemila.ed, perchè è finita? A mettere in dubbio la relazione era stata l’ex di, Lilla secondo la quale lacon il tronista stava continuando durante il programma.