Calendario Europei ginnastica ritmica 2024 oggi in tv | orari 24 maggio - programm - streami -g, italiane in gara

(Di venerdì 24 maggio 2024)venerdì 24va in scena la terza giornata di gare aglidi. Prosegue l’avventura a Budapest (Ungheria), dove vanno in scena le qualificazioni per le individualiste seniores. Le atlete saranno impegnate con clavette e nastro nella seconda metà del turno eliminatorio: le migliori otto staccheranno il pass per le finali di specialità di domenica, ma si concluderà anche il turno preliminare del concorso generale individuale che promuoverà 24 atlete alla finale di domani. L’Italia scenderà in pedana con tre azzurre pronte a prendersi la scena. La più attesa è senza dubbio Sofia Raffaeli, vice campionessa del mondo sul giro completo che vuole ritagliarsi uno spazio da protagonista. L’azzurra proseguirà la sfida con le altre big della rassegna continentale, a cominciare dalla tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa del Mondo). Il terzetto tricolore sarà completato da Milena Baldassarri e Tara Dragas.