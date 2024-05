Terremoto Campi Flegrei - magnitudo 4 4 | il più forte da 40 ann - 150 scosse in poche ore

(Di martedì 21 maggio 2024) Paura aiper l'ultimo sciame sismico in corso, che ieri ha registrato una scossa didi4.4: la piùin 40 anni. Centocinquanta gli eventi simici si sono susseguiti soltanto dalle 19.51 di ieri sera alle ore 00.31 di oggi. Ed è stata una notte in strada per tantissimi cittadini di Pozzuoli: molti hanno trovato riparo a bordo di auto posteggiate lontane dagli edifici, oppure nelle due piccole tendopoli allestite dalla Protezione civile nella zona del porto e in quella di lungomare Pertini. All'alba, e a causa di un repentino abbassamento della temperatura, in tanti sfidando la paura hanno deciso di far rientro a casa. Non sono mancati momenti di tensione anche durante la notte: c'è chi ha lamentato l'assenza di bagni chimici, arrivati a Pozzuoli ieri mattina.

Terremoto Napoli, notte di paura ai Campi Flegrei: scuole chiuse - terremoto Napoli, notte di paura ai campi Flegrei: scuole chiuse - Notte di paura dopo il terremoto che nella serata di ieri, 20 maggio, ha colpito i campi Flegrei, nella zona tra Bacoli e Pozzuoli. Una scossa di magnitudo 4.4, la più forte avvertita nella zona dal ...

Terremoto Campi Flegrei, magnitudo 4.4: il più forte da 40 anni, 150 scosse in poche ore - terremoto campi Flegrei, magnitudo 4.4: il più forte da 40 anni, 150 scosse in poche ore - Leggi su Sky TG24 l'articolo terremoto campi Flegrei, magnitudo 4.4: il più forte da 40 anni, 150 scosse in poche ore ...

Terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi, 150 scosse in 5 ore: notte in strada e paura, arriva il ministro Musumeci - terremoto Napoli e campi Flegrei oggi, 150 scosse in 5 ore: notte in strada e paura, arriva il ministro Musumeci - Una serata di terrore quella appena passata ai campi Flegrei e in tutta Napoli. Dopo lo sciame sismico importante di ieri sera, quella appena trascorsa è stata una notte di terrore per ...