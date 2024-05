Calendario Mondiali judo 2024 oggi | orari 21 maggio - t - program -a, stream -ng, italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 21 maggio 2024) Proseguono i Campionatidi, in corso di svolgimento sui tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) e valevole come ultimo grande evento del biennio di qualificazione olimpica verso Parigi. Quest’, nella terza giornata didella rassegna iridata, saranno protagoniste due categorie di peso individuali: -63 kg femminile e -81 kg maschile. L’Italia schiera un possibile outsider in ottica podio come Antonio Esposito, reduce da un ottimo avvio di stagione e chiamato ad un risultato di prestigio per provare a rientrare tra le 8 teste di serie nel torneo olimpico. Pass a cinque cerchi in bilico invece per Savita Russo e Flavia Favorini, che dovranno fare più strada possibile per aumentare le chance di ripescaggio tramite quota continentale. Tutti gli incontri ...