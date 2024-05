LIVE Judo - Mondiali 2024 in DIRETTA | Savita Russo cerca punti per le Olimpiad - attesa per Esposito

(Di martedì 21 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza giornata di gara deidiin corso ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). La manifestazione iridata è arrivata al suo giro di boa. Dopo aver assistito a emozionanti lotte nei due giorni passati, quest’oggi il programma di gara presenta due competizioni, i -63 kg femminili e i -81 kg maschili. Presenza doppia per i colori azzurri nei -63 kg femminili: saranno infatti al via della prova odiernae Flavia Favorini. Entrambe le italiane sono in lotta per qualificarsi per Parigi: nel ranking olimpico,occupa la 41ma piazza e al momento sarebbe qualificata ...

14.30 Takeoka cambia direzione all'improvviso, coglie di sorpresa Enomali e sfiora il waza-ari. 14.30 Iniziato l'incontro. 14.29 Salgono sul tatami Nurali Enomali e Takeshi Takeoka per la seconda semi finale ...

16:25 Programma che prosegue con le finali per le medaglie della categoria dei -57 kg femminili. Si parte con il duello tra l'israeliana Timma Nelson Levy e la canadese Jessica Klimkait. 16:22 Dura appena ...

16:34 Ora la seconda finale per il bronzo che vede sul tatami la mongola Enkhrillen Lkhagvatogoo e la Giappone se Momo Tamaoki. 16:32 Ed è quarta medaglia consecutiva ai Mondiali per Jessica Klimkait, che ...

Judo, l'azero Heydarov è campione del mondo - judo, l'azero Heydarov è campione del mondo - Seconda giornata dei Campionati del mondo di judo ad Abu Dhabi. Sul gradino più alto del podio Heydarov, Tanaka e Huh ...

Judo, la mossa vincente di Odette Giuffrida per l'oro mondiale ad Abu Dhabi - judo, la mossa vincente di Odette Giuffrida per l'oro mondiale ad Abu Dhabi - (LaPresse) Le immagini della mossa vincente con cui l'azzurra Odette Giuffrida ha conquistato la medaglia d'oro nella categoria 52 kg nei mondiali di judo ad Abu Dhabi. Giuffrida ha superato in finale ...

LIVE Judo, Mondiali 2024 in DIRETTA: sfuma la medaglia per Matteo Piras. Giappone in testa al medagliere - Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA live testuale della seconda giornata dei ...