Mondiali di Judo - Matteo Piras piazza la quinta posizione nella seconda giornata di gare

(Di lunedì 20 maggio 2024) Abu Dhabi, 20 maggio 2024 – Dopo le due splendide medaglie vinte ieri da Odette Giuffrida e Assunta Scutto (leggi qui), arriva il quinto posto peraidi. L’Azzurro ha tessuto una gara impegnativa nei 66 kg edi competizione per l’Italia. “Oggiha dimostrato i suoi continui miglioramenti ed è arrivato molto vicino ad andare in finale. –ha detto il coach Raffaele Toniolo, come riporta fijlkam.it– Gara lunga ed estenuante che gli ha fatto spendere tante energie fisiche e mentali che alla fine hanno inciso anche sull’esito della finale per il bronzo. Spiace perché questo avversario era alla sua portata ma andiamo avanti così migliorando sempre”. Il racconto delle– Fonte ...

