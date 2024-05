Diletta Leotta | A vent' anni un collega di Sky Sport mi disse | Sei qui solo per le te**e Piansi - ma poi reagii

«Il peggior commento ricevuto rimane: ‘Sei qui solo per le tette’. Me lo disse una collega a Sky Sport. Ero appena arrivata, avevo vent’anni: mi ferì a morte. La sera a casa feci un pianto liberatorio». A parlare è Diletta Leotta , in un’intervista ...

Diletta Leotta : “A vent’anni un collega mi disse : ‘Sei qui solo per le te**e'” Durante la sua ultima intervista, la conduttrice ha rivelato che il mondo del lavoro non è sempre stato positivo per lei e che le critiche peggiori sono arrivate da ...

Diletta Leotta, meslektasinin suçunu itiraf etti: "Agladim, sonra tepki gösterdim" - diletta leotta, meslektasinin suçunu itiraf etti: "Agladim, sonra tepki gösterdim" - diletta leotta confessa di aver ricevuto pesanti offese da parte di una collega di Sky Sport. Di chi si tratta

Diletta Leotta confessa ofensas de colega: “Chorei, depois reagi” - diletta leotta confessa ofensas de colega: “Chorei, depois reagi” - diletta leotta confessa di aver ricevuto pesanti offese da parte di una collega di Sky Sport. Di chi si tratta

Diletta Leotta si confessa: una collega disse “Sei qui solo per le tette” - diletta leotta si confessa: una collega disse “Sei qui solo per le tette” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...