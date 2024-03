Scherma | Grand Prix Fioretto | a Washington qualificati nove azzurri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 16 marzo 2024) Sonogliad aver avuto accesso al tabellone principale deldimaschile. Già assicurata la presenza per diritto di ranking per Tommaso Marini, Alessio Foconi e Filippo Macchi. Si uniscono poi Davide Filippi, Damiano Di Veroli e Guillaume Bianchi, subitodopo unae fase a gironi. A loro si sono aggiunti infine Daniele Garozzo e Giulio Lombardi. Si torna domani in pedana per le fasi finali sia maschili che femminili. SportFace.