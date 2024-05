Tromba d' aria ribalta 7 vagoni di un treno fermo al terminal

(Di venerdì 17 maggio 2024) Unad'ha rovesciato su un lato, mandandolo fuori dai binari, unmercinelferroviario di una ditta che commercializza materie prime per l'agricoltura e la zootecnia a Borgo Mantovano. Il binario è collegato direttamente alla linea del Brennero che porta alla vicina stazione passeggeri di Poggio Rusco. Irovesciati ieri sera, del peso di 22 tonnellate ciascuno e tutti vuoti, sono sette; questa mattina sono cominciati i lavori di recupero. "E' un miracolo che non ci siano stati feriti" ha detto il sindaco di Borgo Mantovano, Alberto Borsari.

