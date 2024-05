Choc a Milano - 7 vagoni del treno ribaltati da tromba d’aria | nessun ferito

(Di venerdì 17 maggio 2024) Articolo pubblicato venerdì 17 Maggio 2024, 17:03 A Borgo Mantovano, in provincia di, nella notte si è sfiorata la tragedia. Una potenteè riuscita a rovesciare settedi unmerci fermo nel terminal ferroviario di una ditta che commercializza materie prime per l’agricoltura e la zootecnia a Borgo Mantovano. I L'articolo proviene da Il Difforme.

