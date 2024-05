Treno si ribalta a Borgo Mantovano - il sindaco | “È stata una tromba d’ari - alcune case non hanno più il tetto”

(Di venerdì 17 maggio 2024) "Èunad'aria chiara ed evidente" a farre 7 vagoni da 22tonnellate ciascuno di unmerci a. Lo afferma ilAlberto Borsari a Fanpage.it: "Cidetto che non era mai successa una cosa del genere prima d'ora".

Borgo VENETO - San Fidenzio piange la scomparsa di un suo giovane: si è spento per sempre il sorriso di Reda Karchaoui. Il sindaco Michele Sigolotto: «Mi unisco al profondo dolore...

Un treno merci si è ribaltato a causa del vento a Borgo Mantovano (in provincia di Mantova) nel pomeriggio del 16 maggio. Stando a quanto comunicato dal sindaco Alberto Borsari, non ci sarebbero feriti.Continua a leggere

Tromba d'aria ribalta 7 vagoni di un treno fermo al terminal - Tromba d'aria ribalta 7 vagoni di un treno fermo al terminal - Una tromba d'aria ha rovesciato su un lato, mandandolo fuori dai binari, un treno merci fermo nel terminal ferroviario di una ditta che commercializza materie prime per l'agricoltura e la zootecnia a ...

Maltempo: in Italia peggio che ai tropici - Maltempo: in Italia peggio che ai tropici - Il maltempo colpisce l'Italia. Fenomeni come quelli degli ultimi giorni, ogni 300 anni. Ecco cosa sta succedendo.

Cronaca meteo - Sospetto tornado si abbatte su Borgo Mantovano, rovesciati vagoni treno - VIDEO - Cronaca meteo - Sospetto tornado si abbatte su borgo Mantovano, rovesciati vagoni treno - VIDEO - Prime immagini dal drone dell'impressionante scia di danni lasciata da un possibile tornado legato a un violento temporale che nella serata di giovedì si è abbattuto su borgo Mantovano. Per tutti i ...