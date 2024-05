Jabil - lavoratori scrivono al presidente Mattarella | aiuti la nostra vertenza

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 14 maggio 2024) Marcianise. Dopo aver scritto al premier Giorgia Meloni e al ministro di Imprese e Made in Italy Adolfo Urso, idello stabilimentodi Marcianise – oggi sono a Napoli in presidio davanti alla sede della Regione Campania –anche aldella Repubblica Sergio, “ben consapevoli della sua storia e della sua sensibilità sociale verso il Paese che rappresenta: una Repubblica fondata, appunto, sul lavoro“. Impegnati da anni in unache ha visto lentamente dismettere il sito produttivo casertano – in dieci anni sono fuoriusciti dagli organici della multinazionalequasi 500– e con la prospettiva già ufficializzata dall’azienda il 30 aprile scorso di disimpegnarsi da Marcianise e dall’Italia, ...