Italia-Lettonia - Mattarella incontra Presidente Rinkevic - ‘concreta e crescente amicizia’

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (Adnkronos) – “Per la nostra Repubblica è un onore averla qui a Roma e per me un privilegio poter dialogare con lei e di vederla nuovamente dopo il nostro incontro per il Gruppo Arraiolos a Porto. Abbiamo un rapporto di grande collaborazione, di concreta,amicizia. Siamo lietissimi della sua presenza e ricordo di essere venuto a Riga per il centenario dell’indipendenza e ricordo l’accoglienza che ho ricevuto e sono giornate che non dimentico”. Lo ha affermato ildella Repubblica, Sergiondo al Quirinale l’omologo dellaEdgarss. L'articolo CalcioWeb.

La Commissione Ue alza le stime per la crescita italiana 2024 a + 0,9%. Soffre la Germania che si ferma a + 0,1% - La Commissione Ue alza le stime per la crescita italiana 2024 a + 0,9%. Soffre la Germania che si ferma a + 0,1% - La Commissione europea ha alzato le previsioni di crescita del Pil italiano nel 2024 e ridotto leggermente quelle per il 2025. Quest’anno l’economia italiana dovrebbe espandersi dello 0,9% (0,7% la st ...

Mattarella ricorda il Grande Torino: “Una grande emozione conquistò l’Italia intera” - mattarella ricorda il Grande Torino: “Una grande emozione conquistò l’Italia intera” - In occasione dell'incontro con le squadre finaliste di Coppa Italia Sergio mattarella ha ricordato nel suo intervento il Grande Torino ...

Mattarella riceve Juve e Atalanta e pensa agli arbitri: "Siete un parafulmine come me" - mattarella riceve Juve e Atalanta e pensa agli arbitri: "Siete un parafulmine come me" - L'incontro del presidente della Repubblica con le finaliste di Coppa Italia alla vigilia della partita: "Sarà un grande spettacolo. Dalle tifoserie coreografie geniali ma anche comportamenti sconsider ...