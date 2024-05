Lasciò morire di stenti la piccola Diana - arriva la sentenza per Alessia Pifferi

(Di lunedì 13 maggio 2024) Con l’accusa di aver fattodila figliaè stata condannata all’ergastolo al processo di primo grado nelle Corte d’Assise presieduta da Ilio Mannucci Pacini, che ha comunque escluso la premeditazione. Respinta la tesi della difesa, secondo la quale il reato da attribuire allaera di abbandono di minore, mentre è stata accolta la richiesta di ergastolo da parte del pm Francesco De Tommasi che ha espresso la sua soddisfazione per lache ritiene giusta. La morte dellaI drammatici fatti risalgono al 20 luglio 2022, quando la donna rientrando nella sua casa a Milano disse di aver trovato la figlia per nulla reattiva. Secondo il suo racconto provò a lavarla e ...

