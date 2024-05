Alessia Pifferi - è arrivata la sentenza definitiva

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 13 maggio 2024) Social., èla. Nel luglio del 2022, la donna aveva abbandonato la figlia di diciotto mesi per una settimana in casa, lasciandola morire di stenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.Leggi anche: Kate Middleton, la tremenda indiscrezione sulla sua salute: cosa succede Leggi anche: Re Carlo trova una sostituta di Kate Middleton: di chi si tratta e come sta davvero la principessa, chi è la madre che lasciò morire di stenti la figlia di 18 mesi, nel luglio del 2022, aveva abbandonato per una settimana la figlia di diciotto mesi, Diana. Al suo rientro, la donna aveva trovato la bambina morta di stenti. Secondo l’accusa,era consapevole del rischio di ...