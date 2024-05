Processo Pifferi - oggi nuova udienza e potrebbe arrivare la sentenza | cosa rischia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 13 maggio 2024) L'atto finale delcontro Alessia, accusata della morte della figlia Diana, è ormai imminente. Lagià per. La maggior parte degli esperti e commentatori si attendono una condanna della donna, visto che il suo abbandono della piccola, di soli 18 mesi, a casa da sola per sei giorni, è un fatto non contestato neanche dalla difesa. I giudici, sia togati che popolari, dovranno determinare la pena da comminarle, tenendo conto della natura del reato e delle eventuali circostanze aggravanti.