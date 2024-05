Ilaria Salis va ai domiciliari a Budapest con il braccialetto elettronico - accolto il ricorso Il padre | Entusiasta di uscire

(Adnkronos) – Il tribunale di seconda istanza ungherese ha accolto il ricorso presentato dai legali di Ilaria Salis , che può quindi uscire dal carcere e andare ai domiciliari a Budapest . la docente da più di un anno in carcere con l'accusa di aver ...

Importanti novità sul caso Ilaria Salis , la cittadina italiana da 15 mesi in carcere con l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra. Un caso che aveva sollevato un polverone e tensioni tra Italia e Ungheria con Budapest che non ...

Ilaria Salis ai domiciliari, accolto il ricorso. La reazione del padre: 'Mia figlia molto contenta' - ilaria salis ai domiciliari, accolto il ricorso. La reazione del padre: 'Mia figlia molto contenta' - ilaria salis può lasciare il carcere di Budapest, dopo che il tribunale di seconda istanza ungherese ha accolto il ricorso presentato dai legali dell’insegnante di Monza per andare ai domiciliari a ...

Tajani: "Concessi i domiciliari in Ungheria a Ilaria Salis" - Tajani: "Concessi i domiciliari in Ungheria a ilaria salis" - Roma, 15 mag. (askanews) - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato durante il question time alla Camera che sono stati concessi gli arresti domiciliari a ilaria salis, detenuta in Ungh ...

Budapest, Ilaria Salis esce dal carcere e va ai domiciliari - Budapest, ilaria salis esce dal carcere e va ai domiciliari - Il ricorso presentato dai suoi legali è stato accolto dal tribunale di seconda istanza. L’insegnante 39enne, attivista antifascista, è detenuta da oltre 15 mesi con l’accusa di avere aggredito tre mil ...