Ilaria Salis ai domiciliari - l' italiana lascia il carcere col braccialetto elettronico Papà Roberto | Possiamo riabbracciarla

Ilaria Salis ai domiciliari in Ungheria: ricorso accolto/ Nordio “soddisfatti”. Avanti iter rientro in Italia - ilaria salis ai domiciliari in Ungheria: ricorso accolto/ Nordio “soddisfatti”. Avanti iter rientro in Italia - ilaria salis uscirà di carcere dopo 15 mesi e sconterà gli arresti domiciliari a Budapest: così hanno deciso i giudici del Tribunale in Ungheria accogliendo il ricorso presentato dalla difesa ...

