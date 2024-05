Ilaria Salis fuori dal carcere - la decisione dei giudici

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Importanti novità sul caso, la cittadina italiana da 15 mesi incon l’accusa di aver aggredito dei militanti di estrema destra. Un caso che aveva sollevato un polverone e tensioni tra Italia e Ungheria con Budapest che non aveva risparmiato toni duri nei confronti della 39enne attivista milanese. “Non è un’eroina. Lei e i suoi ‘compagni’ sono venuti in Ungheria e hanno commesso aggressioni barbare e premeditate contro cittadini ungheresi: questi sono i fatti”, aveva detto il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs. >>“Giulia Stabile è”. Tu si que vales, lachoc dopo tanti anni. Anche perché si sa chi è la sostituta famosa Che poi aveva continuato: “Tutto ciò che va oltre è una mera invenzione politica e noi difenderemo la reputazione e l’integrità ...

“È stato accolto dal tribunale di seconda istanza ungherese il ricorso presentato dai legali di Ilaria Salis che può quindi uscire dal carcere e andare ai domiciliari a Budapest. abbiamo candidato Ilaria per riportarla a casa, perché ha diritto a ...

(Adnkronos) – Il tribunale di seconda istanza ungherese ha accolto il ricorso presentato dai legali di Ilaria Salis , che può quindi uscire dal carcere e andare ai domiciliari a Budapest . la docente da più di un anno in carcere con l'accusa di aver ...

Ilaria Salis ai domiciliari, accolto il ricorso. La reazione del padre: 'Mia figlia molto contenta' - ilaria salis ai domiciliari, accolto il ricorso. La reazione del padre: 'Mia figlia molto contenta' - ilaria salis può lasciare il carcere di Budapest, dopo che il tribunale di seconda istanza ungherese ha accolto il ricorso presentato dai legali dell’insegnante di Monza per andare ai domiciliari a ...

Tajani: "Concessi i domiciliari in Ungheria a Ilaria Salis" - Tajani: "Concessi i domiciliari in Ungheria a ilaria salis" - Roma, 15 mag. (askanews) - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato durante il question time alla Camera che sono stati concessi gli arresti domiciliari a ilaria salis, detenuta in Ungh ...

Budapest, Ilaria Salis esce dal carcere e va ai domiciliari - Budapest, ilaria salis esce dal carcere e va ai domiciliari - Il ricorso presentato dai suoi legali è stato accolto dal tribunale di seconda istanza. L’insegnante 39enne, attivista antifascista, è detenuta da oltre 15 mesi con l’accusa di avere aggredito tre mil ...